(Atenção: este texto contém spoilers do último episódio de Game of Thrones)

O episódio que encerrou de vez a aclamada série Game of Thrones atingiu um novo recorde de audiência, como era de se esperar. De acordo com a HBO, The Iron Throne foi assistido por 13,6 milhões de pessoas nos Estados Unidos durante a primeira exibição na TV, tornando-se a transmissão com maior audiência na história do canal. Até então, esse posto estava com a estreia da quarta temporada de The Sopranos, exibida em 2002, que foi assistida por 13,4 milhões de espectadores.

Incluindo aqueles que assistiram por meio dos serviços de streaming da emissora, o desfecho da fantasia épica baseada nos livros de George R. R. Martin obteve um total de 19,3 milhões de telespectadores, superando a marca atingida pelo capítulo anterior, The Bells, de 18,4 milhões. A HBO também divulgou que a média de espectadores para cada episódio da temporada final foi de 43 milhões apenas no país norte-americano, um aumento de 10 milhões em relação à temporada anterior.

O capítulo derradeiro da trama contou com alguns desfechos já previstos pelos fãs, uma reviravolta que poucos imaginavam e até algumas incoerências com a história da série. Como de costume, os fãs utilizaram as redes sociais para comentar o episódio, e boa parte da repercussão foi negativa. Confira abaixo algumas reações:

realmente

esperar oito temporadas pra um final merda desse olha, sem condições#gameofthronesfinale pic.twitter.com/hYAJWubo2v — mile; au's📌 (@wonderbangt) May 20, 2019