Galinha Pintadinha iguala recorde de Rihanna no YouTube

O canal da Galinha Pintadinha no YouTube conseguiu empatar com Rihanna em número de vídeos com mais de 100 milhões de visualizações cada. Tanto a personagem brasileira quanto a cantora barbadiana possuem, cada uma, 29 vídeos com número de visualizações superior a essa marca.

Até a semana passada, Rihanna reinava sozinha no primeiro lugar da lista de artistas da música com mais clipes com 100 milhões de visualização. Nesta semana, o recorde foi igualado pelo canal infantil com a chegada do vídeo Coelhinho da Páscoa à marca.

Os cinco clipes mais vistos de Rihanna são, até agora: Diamonds (1,1 bilhão), Work (978 milhões), We Found Love (772 milhões), What’s My Name? (683 milhões) e Stay (675 milhões). Já os da Galinha Pintadinha são: Pintinho Amarelinho (517 milhões), Galinha Pintadinha (479 milhões), A Baratinha (433 milhões), Parabéns da Galinha Pintadinha (402 milhões) e Mariana (316 milhões).