Gal Gadot, Camila Cabello e ‘Eleven’ estrelam clipe de Maroon 5

O novo clipe da banda Maroon 5 reuniu um elenco de mulheres proeminentes em Hollywood. Camila Cabello, Gal Gadot, Rita Ora e outras famosas se juntam a Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, e à apresentadora Ellen Degeneres no vídeo de Girls Like You, uma parceria do grupo de Adam Levine e a rapper Cardi B.

No vídeo, lançado na madrugada desta quinta-feira, Levine começa cantando sozinho no centro de um palco. Enquanto a câmera circula o músico, Camila Cabello surge atrás dele, e a cada volta, é substituída por uma mulher diferente. Por último, Behati Prinsloo, esposa do vocalista, aparece para fechar o clipe, carregando no colo a filha mais nova do casal, Gio Grace.

Girls Like You é o terceiro clipe musical nos últimos meses a eleger um elenco estrelado de mulheres. Em dezembro, Jay-Z levou Thandie Newton, Brie Larson, Mindy Kaling, Rashida e a esposa Beyoncé, ao lado da filha, Blue Ivy, ao vídeo de Family Feud, dirigido por Ava DuVernay, de Selma. Depois, Drake reuniu Tiffany Haddish, Olivia Munn e Tracee Ellis Ross em Nice For What.