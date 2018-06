Gaby Amarantos metralha Silvio Santos: ‘Racismo, gordofobia e homofobia’

Depois do vazamento nesta terça-feira de um vídeo em que Silvio Santos pede ajuda a David Brazil e Preta Gil para definir o que é um “gay”, em uma gravação do Programa Silvio Santos em que a cantora aparece com uma expressão frustrada, a cantora Gaby Amarantos foi ao Twitter e metralhou o Homem do Baú. Nas redes sociais, corre também o boato de que o dono do SBT teria chamado Preta Gil de gorda (“acima do peso”).

“Sério que vocês acham Silvio Santos ídolo? O cara fez a gente crescer vendo-o ridicularizar negros, mulheres, gays, plus e ganhar mídia com isso. Cês tão mal de ícone viu, não dá mais pra normalizar isso!”, tuitou Gaby, que faz a linha emopderada desde que estourou com o tecnobrega, há mais de cinco anos.

Gaby contou que, quando criança, corria para a frente da TV com um prato de macarrão para ouvir as batatadas de Silvio Santos, e que amava ver os transformistas que ele chamava ao palco para ridicularizar. E ponderou que os tempos hoje são outros, “não dá pra achar legal” fazer piada com minorias.

“Sim, eu corria com um prato de macarrão para assistir ao SS, e sempre vi transformistas e amava. Só que os tempos mudaram, nos anos 80 era ‘normal’ fazer essas piadas, Os Trapalhões também faziam, Casseta & Planeta e outros. Mas hoje em dia não dá para achar legal, vamos evoluir!”, escreveu.

Em seguida, enumerou o tipo de piadas rasas em que investe Silvio Santos “para ganhar mídia”. “Racismo não é opinião, gordofobia não é opinião, homofobia não é opinião, machismo não é opinião. Comunicadores, humoristas e todo e qualquer ser humano não podem usar desse artifício pra destilar preconceito! APRENDAM”, escreveu, batendo forte em Silvio Santos.