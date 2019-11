Gabriela, da banda Melim, se afasta dos palcos por problema de saúde

Melim, uma das bandas em ascensão no mercado brasileiro atualmente, terá uma baixa nos próximos dias. Gabriela, a voz principal do trio de irmãos, foi diagnosticada com laringite severa e ficará fora dos palcos até o dia 20 de novembro. A cantora deverá ficar em casa de repouso absoluto.

O trio cancelou uma participação que faria na gravação do DVD Classics de Maurício Manieri na noite de terça-feira, 12 no Teatro Bradesco em São Paulo. Rodrigo e Diogo publicaram um vídeo aos fãs sobre a decisão da banda.

“Por conta da correria de shows e cansaço, a Gabi acabou adoecendo e está com uma inflamação muito séria na garganta. O médico pediu para ela ficar de repouso absoluto por no mínimo sete dias. Shows e compromissos terão que ser cancelados”, disse um dos irmãos.

O show de sábado, 16, em São Sebastião (litoral de SP), está mantido e será feito apenas pelos dois irmãos Rodrigo e Diogo. As apresentações de sexta-feira, 15 em Barros Cassal (RS) e de domingo, 17, em Ribeirão Preto (SP), foram transferidas para 21 e 22 de dezembro, respectivamente.

O plano da banda é que Gabriela volte aos palcos no show em Petrópolis (RJ) no dia 20 de novembro.