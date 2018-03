Gabriel García Márquez: relembre o escritor que virou Doodle

O escritor Gabriel García Márquez completaria 91 anos de idade nesta terça-feira. O colombiano, que foi ganhador do Nobel de Literatura em 1982, recebeu uma homenagem do Google para comemorar a data. O site de buscas criou um doodle que ilustra aldeia de Macondo, descrita no livro Cem Anos de Solidão.

Gabo, como o colombiano ficou conhecido na América Latina, é considerado um dos maiores escritores do século XX. Ele ficou consagrado por obras como O Amor nos Tempos do Cólera (1985), Crônica de uma Morte Anunciada (1981) e Ninguém Escreve ao Coronel (1961).

Antes disso, o escritor ainda atuou como jornalista e começou a sua carreira no diário colombiano El Universal. O autor morreu no dia 17 de abril de 2014 na Cidade do México, de pneumonia.

Gabo deixou dois filhos: o designer gráfico Gonzalo García Barcha e o cineasta Rodrigo García.

A arte em homenagem ao autor foi feita pelo designer Matthew Cruickshanke e retrata a aldeia descrita por Márquez, que é inspirada na própria cidade natal do escritor, Aracataca, na Colômbia. “Nós celebramos o 91° aniversário de um ícone da cultura, cuja estrela continua brilhando sobre os mundos da literatura e do jornalismo da América Latina e além”, escreveu o Google em um texto para apresentar o doodle.