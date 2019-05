Gabriel Diniz: famosos lamentam na internet morte do cantor de ‘Jenifer’

View this post on Instagram

Muito triste com as notícias de hj…deixo aqui todo meu carinho e conforto a família do Gabriel e dos pilotos. Sobre o @gabrieldiniz…o conheci no começo deste ano; gente fina, divertido, bem humorado, sorriso fácil, inteligente e cheio de carisma. Diferenciado. Ja cruzei no palco com muita gente ao longo destes mais de 20 anos de tv, e vez ou outra, alguns com um “borogodó” diferente, Gabriel era um deles. Que Deus o tenha. 🙏🏻