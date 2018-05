Funeral do DJ Avicii será fechado para familiares e amigos

A família do DJ sueco Tim Bergling, conhecido pelo nome artístico de Avicii, anunciou nesta terça-feira que o funeral do artista, morto aos 28 anos em abril, será fechado a familiares e amigos. “Houve muitos questionamentos sobre o funeral. A família agora confirma que será um evento privado, com presença das pessoas que eram próximas a Tim. Ela pede à imprensa que respeitem essa decisão”, disse a família em comunicado enviado à revista Billboard.

Avicii foi encontrado morto em um quarto de hotel em Omã. A polícia descartou a possibilidade de crime e, em comunicados, a família do DJ sugeriu que ele havia tirado a própria vida. “Nosso amado Tim era uma alma frágil buscando por respostas a questões existenciais. Quando terminou a turnê, ele queria encontrar um equilíbrio na vida para ser feliz e fazer o que ele mais amava – música. Ele não aguentava mais. Ele queria encontrar paz”, dizia o texto divulgado pelos familiares.

Avicii, conhecido por hits como Waiting For Love, Wake Me Up e Hey Brother, estava afastado dos palcos desde 2016, por problemas de saúde. Ele sofria de pancreatite aguda, causada pelo excesso de álcool. Ele teve a vesícula biliar e o apêndice removidos em 2014.