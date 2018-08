Funeral de Aretha Franklin é marcado para 31 de agosto

O funeral de Aretha Franklin foi agendado para 31 de agosto, em Detroit, cidade onde a cantora cresceu. Como antecipado pela imprensa americana, as homenagens começarão no Museu Charles H. Wright de História Afro-Americana em Detroit, nos dias 28 e 29, e contarão com a presença do público.

Gwendolyn Quinn, porta-voz da família da cantora, disse acreditar que a homenagem ocorrerá com caixão aberto, mas que esses acordos ainda não foram finalizados.

O corpo de Aretha será enterrado no cemitério Woodlawn, após um funeral pela manhã no Greater Grace Temple, mas a participação nessa parte do tributo será limitada a familiares e amigos. Seu caixão deve ser enterrado junto com os restos mortais de seu pai, o reverendo C.L. Franklin, e seu irmão, Cecil Franklin, e as irmãs Carolyn e Erma Franklin.

Aretha, dona de uma voz poderosa que a tornou a rainha do soul, morreu nesta quinta-feira, aos 76 anos, após uma batalha contra um câncer no pâncreas.