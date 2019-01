Fundador da banda O Rappa, Marcelo Yuka é internado em estado grave

Ex-baterista do grupo O Rappa, Marcelo Yuka, 53, está internado em estado grave no hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro. De acordo com o empresário Geraldinho Magalhães, o compositor está em coma em decorrência de infecções e de um AVC (acidente vascular cerebral) sofrido há alguns dias — o segundo em seis meses.

Yuka fundou O Rappa em 1993 ao lado de Marcelo Falcão, Xandão e Marcelo Lobato. Juntos, os músicos lançaram sucessos na década de 90, como Pescador de Ilusões, Me Deixa e Minha Alma. Yuka deixou a banda em 2001.

O compositor enfrenta problemas de saúde desde 2000, quando ficou paraplégico após levar nove tiros ao tentar impedir um assalto a uma mulher na Tijuca, na zona norte do Rio.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, em julho do ano passado, ele falou sobre como suas constantes internações dificultaram a divulgação do seu primeiro trabalho solo, Canções para Depois do Ódio, em 2017: “No primeiro ano (2016) eu fiquei indo e voltando para o hospital e no outro (2017), um ano e dois meses direto (internado), sendo que oito meses eu fiquei sem sair da cama. Fiz um tratamento na câmera hiperbárica que me deixou temporariamente surdo. Virei doente renal, tive uma série de doenças ocasionadas pela internação”.

Filiado desde 2010 ao PSOL, Yuka foi vice na chapa de Marcelo Freixo, do mesmo partido, na candidatura à prefeitura do Rio, em 2012.

Em junho do ano passado, o compositor foi entrevistado no programa Conversa com Bial, da TV Globo, ao lado de Marcelo D2.