Atores de ‘Friends’ confirmam reunião em especial da série

Os atores de Friends confirmaram nesta sexta 21 uma reunião da série, que foi ao ar entre 1994 e 2004. O elenco publicou a mesma foto em suas respectivas contas no Instagram com a legenda “Está acontecendo”. Eles rambém marcaram a conta da HBO Max, streming da HBO que deve ser lançado em maio – por aqui, a plataforma se chama HBO Go.

Como o site especializado Deadline havia adiantado, os seis astro da sitcom, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry, chegaram a um acordo para participar de um especial de uma hora.

De acordo com a publicação, cada um dos intérpretes deverá ganhar entre 3 e 4 milhões de dólares para a modesta participação no programa, que não terá um roteiro. Logo, o especial pode ser em formato de entrevista, reality ou até de puro improviso do sexteto.