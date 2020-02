‘Friends’: reunião milionária a caminho em parceria com a HBO

Um aguardado retorno de Friends, com o elenco original da série, vira e mexe é tema de rumores pela internet. Dessa vez, o projeto está mais perto de sair do papel. Segundo o site especializado Deadline, os seis atores da sitcom, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry chegaram a um acordo para participar de um especial de uma hora, que será transmitido pelo canal de streaming HBO Max nos Estados Unidos – no Brasil, a plataforma do canal pago se chama HBO Go.

Segundo o site, cada um dos atores deve ganhar entre 3 e 4 milhões de dólares para a modesta participação no programa, que não terá um roteiro – logo, o especial pode ser em formato de entrevista, reality ou até de puro improviso do sexteto.

Uma publicação feita por Perry no Twitter essa semana reforçou a probabilidade de que esse encontro deve de fato acontecer: “Uma grande notícia está por vir”, escreveu o ator que interpreta Chandler.

Big news coming… Publicidade — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

O especial servirá para impulsionar a chegada de Friends ao catálogo da HBO Max, que pagou 425 milhões pelo direito de exibir a sitcom – e tirá-la da concorrente Netflix.