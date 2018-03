Fred Savage, de ‘Anos Incríveis’, é acusado de assédio e agressão

Fred Savage, protagonista da série Anos Incríveis (1988-1993), está sendo acusado de assédio, abuso, agressão e discriminação por uma mulher que trabalhou com o ator no seriado The Grinder, entre 2015 e 2016. Segundo o site TMZ, Youngjoo Hwang, que era figurinista, afirma que Savage criou um ambiente hostil de trabalho e era verbalmente abusivo, dizendo “profanidades” enquanto eles trabalhavam juntos. Em uma ocasião, a figurinista afirma que o ator bateu em seu braço três vezes quando ela tentava limpar o terno que ele usaria para uma cena. Ela também afirma que ele “atormentava” outras funcionárias da equipe.

Em comunicado, Savage e a 20th Century Fox, responsável pela série, afirmam que as acusações foram investigadas, mas não puderam ser comprovadas. “Nenhuma das afirmações foi comprovada porque elas simplesmente não aconteceram”, disse o ator. “Enquanto nenhuma das acusações feitas contra mim são verdade, eu suporto de coração todas as pessoas que sentem que estão sendo maltratadas a falarem e conversarem com a divisão de recursos humanos e com aqueles que estão no comando.”

A Fox também comentou. “A Fox leva muito a sério todas as alegações de conduta imprópria. Nós conduzimos uma investigação detalhada sobre essas alegações e não encontramos nenhuma evidência de mau comportamento da parte do Sr. Savage. Nós o defenderemos vigorosamente contra todas essas alegações infundadas.”

Savage ficou conhecido ainda criança, quando estrelou Anos Incríveis, exibido por aqui na TV Cultura. Depois disso, ele atuou em séries como Working (1997-1999), Oswald (2001-2003) e Mutante Rex (2010-2013). Atualmente, ele está no elenco do seriado da Netflix Amigos da Faculdade.

Em entrevista recente ao Yahoo! Entertainment, a atriz Alley Mills, que vivia a mãe de Savage em Anos Incríveis, contou que o seriado terminou após um processo de assédio sexual contra o ator, então com 16 anos, movido pela figurinista Monique Long, com 31 anos.

“Quando filmamos o último episódio da série, ninguém sabia se Anos Incríveis seria renovada por causa de um processo de assédio sexual completamente ridículo contra Fred Savage — que é a pessoa menos ofensiva e mais incrível e doce que já pisou na Terra”, Alley afirmou. Segundo ela, a emissora ABC fez um acordo com a figurinista e encerrou o processo.