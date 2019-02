Franz Ferdinand anuncia show em São Paulo em setembro

O grupo de indie rock Franz Ferdinand confirmou nesta segunda-feira em sua página oficial no Facebook mais um show no Brasil. A cidade de São Paulo recebe a banda no dia 30 de setembro, no Espaço das Américas. No começo de junho, eles anunciaram apresentação no Rio de Janeiro, onde tocam na casa de shows Vivo Rio, em 2 de outubro.

Ainda não há informações sobre a venda de ingressos para o show de São Paulo. Os fãs do Rio já podem comprar as entradas no site www.ingressorapido.com.br. Os valores variam de 360 a 600 reais (inteira).

Em turnê pela América do Sul, o Franz Ferdinand tem shows confirmados em Montevideo, Buenos Aires, Santiago e Bogotá, até o momento. A banda divulga seu último lançamento, o disco Right Words, Right Thoughts, Right Action, de 2013.