A Fox Networks Group Latin America anunciou que produzirá, ao lado da Gullane Filmes, uma série para a TV sobre o apresentador e empresário Silvio Santos. Segundo o comunicado, o dono do SBT, que já conta com mais de 60 anos de carreira na TV, terá sua vida retratada, de forma ficcional, em produção com duas temporadas, sendo oito episódios de uma hora cada.

O projeto, que começou a ser desenvolvido em 2016, inciará a produção no segundo semestre de 2019, com previsão de estreia para 2020.