Fox planeja derivado de ’24 Horas’ para contar origem de Jack Bauer

A série 24 Horas, uma das mais bem-sucedidas do canal pago Fox, voltará no formato spin-off (derivado) para contar as origens de seu protagonista, Jack Bauer, que foi originalmente interpretado por Kiefer Sutherland, informou na segunda-feira o site da revista especializada The Hollywood Reporter. Ainda não foi decidido o ator que fará Bauer na juventude.

Os criadores da série original, Joel Surnow e Bob Cochran, trabalharão juntos novamente no novo programa. Eles já escrevem o roteiro do que esperam que se torne uma história que passe ao longo de várias temporadas.

Este não será o primeiro subproduto da série original. 24 Horas já retornou com um formato de série limitada, tanto com Legacy (2017) como com Viva um Novo Dia (2014).

Sucesso de audiência, inclusive no Brasil, onde foi transmitida dublada pela Globo, a série 24 Horas esteve no ar por oito temporadas (2001-2010) antes de voltar com Viva um Novo Dia. Depois desse retorno, a essência da série foi mantida em Legacy, mas com outro protagonista, Eric Carter (Corey Hawkins), um militar condecorado que volta para casa e tenta evitar um grande atentado terrorista em solo americano.

O formato de 24 Horas aposta em narrar eventos praticamente em tempo real e com a tela dividida. A série original, que estreou em novembro de 2001, obteve 76 indicações ao Emmy, prêmio conquistado na categoria de drama, em 2006. Kiefer Sutherland levou a estatueta do melhor ator em série dramática no mesmo ano.