Veja novas fotos de ‘Carcereiros’, série chega à Globo em abril

Inspirada na obra assinada por Drauzio Varella, a série Carcereiros chega à grade da Rede Globo no dia 26 de abril. Ambientada no presídio Vila Rosário, a produção acompanha o dia a dia do carcereiro Adriano (Rodrigo Lombardi, que substituiu Domingos Montagner no papel) e seus colegas de trabalho.

Entre eles, estão Vilma (Nani de Oliveira), Valdir (Tony Tornado), Isaías (Lourinelson Vladimir), Vinícius (Jean Amorim) e Juscelino (Aílton Graça), o diretor de segurança do presídio.

A produção que estreou no Globo Play em 2017, e agora chega à emissora com três novos episódios, é assinada por Fernando Bonassi, Marçal Aquino e Denisson Ramalho e Marcelo Starobinas.

Confira abaixo imagens divulgadas em primeira mão por VEJA: