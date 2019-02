Fotógrafos já acampam em hospital onde Kate dará à luz

1. Ela precisa engravidar logo. E repetir a dose zoom_out_map 1/9 (Adrian Dennis/AFP/VEJA)

Se qualquer casal que acaba de voltar de lua de mel já é cobrado pela família sobre a futura chegada da cegonha, imagine o príncipe que vai herdar o trono britânico. A rainha Elizabeth II não quer só ganhar um bisneto ou bisneta. Ela espera também que William e Catherine resolvam rapidamente a questão da passagem da coroa. O primeiro filho ou filha do casal entra imediatamente na linha de sucessão, para assumir o trono logo depois de William. Além de lidar com essa pressão toda, Catherine ainda terá de enfrentar esse processo duas vezes. Afinal, depois que nasce o primeiro herdeiro, um casal real costuma ter a incumbência de gerar o segundo filho, conhecido por um termo cruel: "estepe". O caçula vem ao mundo como reserva, para assumir a coroa em caso de morte ou abdicação do irmão mais velho. Assim, Catherine deve encarar o peso da missão de criar o futuro rei - e ainda preparar o filho mais novo para saber lidar com essa posição absolutamente secundária. Numa família comum, a mãe pode dizer que nenhum filho é mais importante que o outro. Na casa de William e Catherine, isso jamais será verdade.

(John Stillwell/WPA Pool/Getty Images/VEJA)

Quando criança, William queria ser policial. Não teve essa opção: seu destino sempre foi ser rei da Grã-Bretanha. Se o futuro é cheio de promessas, o presente é no mínimo incômodo. Ser príncipe herdeiro é ficar na fila até que seus antecessores morram. Para chegar ao trono, ele precisa esperar pela morte da própria avó e, depois, pela morte do próprio pai. Até lá, tem um caminhão de responsabilidades, mas nenhum poder de fato. Sua vida ficará sempre presa à linha de sucessão - e ele não tem como escapar dela.

(Oli Scarff/Getty Images/VEJA)

Não é qualquer casa, é verdade. Trata-se do Palácio de Kensington, construído nos jardins que levam o mesmo nome, na melhor parte de Londres. Ainda assim, Catherine terá de esperar um bom tempo até ganhar seu próprio palácio - que é, afinal, uma das grandes vantagens de se casar com um futuro rei. Kensington é, na verdade, um complexo com várias residências. Pior: a partir do ano que vem, será aberto à visitação pública. Além disso, foi ali que Diana morou depois que se separou de Charles. Existe até um memorial dedicado a ela nos jardins. William, portanto, está voltando para um lugar cheio de lembranças - e nem todas elas são boas. Casa nova, vida nova? Nada disso.

(Toby Melville/AFP/VEJA)

Desde o casamento, eles são rostos conhecidos em todos os lugares do mundo. Dentro da realeza, contudo, ainda não podem ser os protagonistas - isso é função da rainha, sempre. Na recente visita de estado de Barack Obama à Grã-Bretanha, William e Catherine tiveram um encontro de alguns minutos com o presidente americano e sua mulher, Michelle. Na hora do almoço de recepção a Obama, eles não tinham lugar na mesa. Enquanto o banquete começava, um Land Rover saía pelo portão do Palácio de Buckingham levando William e Catherine para casa.

(AFP/VEJA)

Se Catherine achava que fisgar um futuro rei seria garantia de uma rotina tranquila e cheia de confortos, se enganou. O trabalho do marido, por enquanto, é difícil. William é piloto de helicóptero da divisão de busca e resgate da Real Força Aérea da Grã-Bretanha. Além de mais perigosa que uma carreira comum, é uma função complicada - e exige que William more bem longe de Londres, onde reside o resto da família. O casal ocupa atualmente uma casa simples em Anglesey, norte do País de Gales.

(Dylan Martinez/Reuters/VEJA)

Depois da faculdade, onde se formou em História da Arte, Catherine ajudou na empresa dos pais, estudou fotografia e trabalhou numa cadeia de lojas de roupas. Parecia ter talento para a moda, mas abandonou suas ambições profissionais ao noivar com William. No momento em que disse "sim" ao príncipe no altar, encerrou de vez uma carreira que mal tinha começado. Enquanto suas amigas iniciam trajetórias de sucesso nos mais variados ramos, ela tem de se contentar com o papel de consorte do futuro rei. O que não é nada mau, convenhamos. Mas Catherine perdeu uma coisa importante: seu poder de escolha. Se a vida de casada sem trabalho ficar tediosa, ela não terá como mudar isso.

(Hugo Burnand/Clarence House/Getty Images/VEJA)

Os casais que não querem muita encrenca com os parentes podem até se distanciar do resto da família, escolhendo não se meter nos problemas dos irmãos, tios, primos... William e Kate não têm essa opção. Ele será o patriarca dos Windsor no futuro. Qualquer confusão, portanto, terá de ser contornada por ele. Atualmente, a família real vive momentos de calmaria. O passado recente da turma, porém, mostra que as coisas podem desandar rapidamente. No começo dos anos 1990, por exemplo, três casais reais se separaram num curto intervalo de tempo. E a rainha teve trabalho para recolocar as coisas nos trilhos. Por enquanto, a nova geração dos Windsor está se comportando relativamente bem. Mas alguém duvida que o príncipe Harry ou Pippa Middleton se metam em alguma enrascada no futuro?

(Chris Jackson/Getty Images/VEJA)

Por falar no irmão de William e na irmã de Catherine, os cunhados ainda estão à procura de companhia - e, justamente por isso, podem dar dores de cabeça ao casal real. Além dos problemas comuns aos solteiros que tentam achar seu par ideal - como os rompimentos e as desilusões que podem levá-los a bater à porta do Palácio de Kensington em prantos (no caso de Pippa) ou totalmente bêbados (no caso de Harry), no meio da noite -, existe a perseguição da imprensa, ávida em especular sobre a vida amorosa dos dois, o que só aumenta o potencial de problemas. E isso não deve se resolver tão cedo: há algumas semanas, num evento beneficente em Londres, Harry disse abertamente que casamento é algo que nem passa por sua cabeça.