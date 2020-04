Fotógrafos encontram beleza na quarentena; veja imagens

View this post on Instagram

Militares das Forças Armadas desinfectam vagões de trem na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Para @reuters. Members of the armed forces disinfect a train car during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, at the Brazil's Central station in Rio de Janeiro, Brazil, March 26, 2020. REUTERS/Lucas Landau #onassignment #covid_19 #coronavirus #disinfection #riodejaneiro #brasil #ficaemcasa