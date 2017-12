Foto fofa marca 1º aniversário de caçula de Mick Jagger

Mick Jagger comemorou, neste final de semana, o primeiro aniversário de seu filho caçula. Em 2016, o vocalista dos Rolling Stones, então com 73 anos, teve seu oitavo filho, Deveraux, fruto de um breve relacionamento com a bailarina americana Melanie Hamrick, de 31 anos.

“Feliz primeiro aniversário para o meu lindo Devi”, escreveu a mãe do menino em publicação no Instagram. O pequeno é meio-irmão de Lucas Jagger, filho da apresentadora Luciana Gimenez com o cantor, e também de Georgia, Jade, James, Elizabeth, Karis e Gabriel Jagger, todos fruto de relacionamentos anteriores do vocalista.

Happy 1st Birthday to my beautiful Devi! ❤️❤️❤️❤️🎉🎂😍 A post shared by Melanie Hamrick (@melhamrick) on Dec 8, 2017 at 12:11pm PST

Nas redes sociais, Mick não comentou o aniversário de Deveraux. Atualmente, ele namora a produtora Noor Alfallah, de 22 anos.