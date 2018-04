Fortuna pré-realeza: as milionárias contas bancárias de Meghan e Kate

Antes de fazer as malas rumo aos castelos da realeza britânica, Kate Middleton, esposa do príncipe William, e Meghan Markle, noiva de príncipe Harry, ambas com 36 anos, já ostentavam contas bancárias de dar inveja.

Segundo levantamento do jornal The Sun, a fortuna de Kate fora do casamento está orçada em 7,3 milhões de libras (cerca de 36 milhões de reais), valor que vem de sua parte na empresa Party Pieces. O negócio familiar vende artigos de festas, desde balões e elementos decorativos até o buffet, e começou como um bico despretensioso da mãe de Kate há 30 anos. Hoje, líder de mercado no Reino Unido, a empresa é avaliada em 36,2 milhões de libras (cerca de 180 milhões de reais).

Já Meghan construiu sua fortuna, estimada em 3,7 milhões de libras (18 milhões de reais), como atriz, especialmente por interpretar Rachel Zane na série Suits, papel que lhe rendia 37.000 libras (185.000 reais) por episódio. Antes de decolar na TV, a futura esposa de Harry trabalhava com caligrafia artística.

Apesar do pé-de-meia feito, ambas as “princesas” pisaram em terreno bem mais próspero na realeza britânica. A fortuna de príncipe William está avaliada em quase 30 milhões de libras (150 milhões de reais). A Forbes estima que todos os bens da rainha, entre eles os castelos da família, estão orçados em 415 milhões de libras (mais de 2,2 bilhões de reais).