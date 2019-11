‘Ford vs Ferrari’: com gasolina nas veias

A atual dificuldade de atrair a atenção (e o bolso) dos jovens consumidores não é fato inédito para a indústria automotiva. Lá pelos idos de 1960, os milhares de carros que saíam das linhas de montagem da Ford em Detroit, então Cidade do Motor, eram louvados por ser estáveis e silenciosos, “como salas de estar sobre rodas”. Mas seu domínio estava ameaçado. Nos ouvidos da primeira geração de adolescentes do pós-guerra, tais adjetivos cediam lugar a outros menos auspiciosos: para eles, a montadora era chata, sem graça e careta.

O que fazer para falar a mesma língua da nova geração? A resposta encontrada pela companhia foi apelar a seus instintos mais primitivos. Guiada pelo visionário Lee Iacocca, a empresa criada por Henry Ford passou a colocar no mercado modelos esportivos de curvas arrojadas e motores potentes — o Mustang, por exemplo, surgiu em 1964. Mas a aposta mais eficaz do executivo foi despejar quantidades obscenas de dólares em um projeto ousado: a missão de vencer a todo-poderosa Ferrari nas 24 Horas de Le Mans, até hoje considerada uma das provas mais desgastantes do automobilismo mundial.

Ford vs Ferrari (Estados Unidos, 2019), já em cartaz no país, recria o episódio sob a ótica de dois personagens centrais: o brilhante desenvolvedor de carros texano Carroll Shelby (Matt Damon) e o irascível piloto inglês Ken Miles (Christian Bale). A tarefa da dupla era bater os bólidos vermelhos num de seus palcos preferidos — em 1966, ano da disputa, a equipe italiana ainda era comandada por Enzo Ferrari e vinha de seis vitórias consecutivas no circuito francês de Le Mans. Embora fundamental para o sucesso da empreitada da Ford, a entrada de Shelby e Miles no processo de aperfeiçoamento do GT40 (confira a ficha técnica) criou fricções. A companhia americana por vezes intrometeu-se em decisões que, na visão dos protagonistas, deveriam ficar a cargo de quem estava na pista. A queda de braço entre os dois “garagistas” e os homens de gravata — a liberdade com que o diretor James Mangold retrata os executivos da Ford é explicada pela ausência de participação da montadora na produção — dura até a última curva da prova (e do filme). Cabe ao malandro mas maleável Shelby segurar o pavio curto Miles nos embates com a burocracia corporativa. Damon e Bale, aliás, atuam pela primeira vez juntos — e revelam-se uma dupla bem balanceada em cena.

Antes que alguém pense que o embate fica restrito ao campo das decisões corporativas, um alívio: na abertura, já se ouve um motor estrilando a quase 7 000 rotações por minuto, pornografia auditiva que é música para os fãs da velocidade. As cenas de corrida são igualmente excitantes, e fazem jus a outros expoentes da ficção automobilística — de Grand Prix, de 1966, ao sucesso Dias de Trovão, de 1990, até chegar a Rush — No Limite da Emoção, de 2013. Um alerta: na saída do cinema, os mais entusiasmados devem controlar o pé para não pisar fundo demais no acelerador.

