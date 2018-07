Forbes lista 100 celebridades mais bem pagas do mundo

Levantamento anual Celebrity 100, divulgado nesta terça-feira (16) pelo site da revista americana Forbes, aponta que as 100 maiores celebridades do mundo arrecadaram US$ 6,3 bilhões (R$ 24,3 bilhões) nos últimos 12 meses, uma alta de 22% em relação período imediatamente anterior.

Onze estrelas superaram a casa dos US$ 100 milhões (R$ 386,5 milhões), mais que o dobro do número dos últimos dois anos somados. O líder do ranking é o ex-boxeador Floyd Mayweather, com US$ 285 milhões (R$ 1,1 bilhão) em ganhos antes dos impostos – montante que se deve, em grande maioria, à luta que teve em agosto de 2017 contra o irlandês Conor McGregor.

Os 10 artistas mais bem pagos do mundo zoom_out_map 1 /10 1. O ex-boxeador Floyd Mayweather Jr - US$ 285 milhões (Steve Marcus/File Photo/Reuters)

zoom_out_map 2 /10 2 - O ator George Clooney: US$ 239 milhões (Kevin Winter/Getty Images)

zoom_out_map 3 /10 3. Kylie Jenner - US$ 166.5 milhões (Instagram/Reprodução)

zoom_out_map 4 /10 4. A advogada Judith Sheindlin - US$ 147 milhões (Victor Decolongon/Getty Images)

zoom_out_map 5 /10 5. O ator Dwayne Johnson - US$ 124 milhões (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

zoom_out_map 6 /10 6. A banda irlandesa U2 - US$ 118 milhões (Ivan Pacheco/VEJA.com)

zoom_out_map 7 /10 7. A banda Coldplay - US$ 111.5 milhões (Heitor Feitosa/VEJA.com)

zoom_out_map 8 /10 8.O jogador argentino Lionel Messi - US$ 111 milhões (Alex Livesey/Getty Images)

zoom_out_map 9 /10 9. O cantor Ed Sheeran - US$ 110 milhões (Francisco Cepeda/AgNews)

zoom_out_map 10/10 10 . O jogador português Cristiano Ronaldo - US$ 108 milhões (Clive Brunskill/Getty Images)

Em segundo lugar, está George Clooney com US$ 239 milhões (R$ 923,7 milhões), por conta da compra de sua empresa de tequilla Casamigos pela gigante de bebidas Diageo. Entre os 11 mais bem pagos também estão a atriz Kylie Jenner, a apresentadora de TV Judy Sheindlin, o ator Dwayne Johnson, as bandas de rock U2 e Coldplay, os jogadores de futebol Messi e Cristiano Ronaldo e os cantores Ed Sheeran e Bruno Mars.

O atacante brasileiro Neymar é o único da lista dos 100 mais bem pagos – aparece em 13º lugar, com US$ 90 milhões (R$ 348 milhões).

Confira a lista completa no site da Forbes.