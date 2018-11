Fora do protocolo, rainha convida mãe de Meghan Markle para o Natal

A rainha Elizabeth II convidou a mãe de Meghan Markle, Doria Ragland, para passar o Natal com a família real. Tradicionalmente, pessoas de fora da realeza não participam da comemoração. Segundo o site Daily Mail, o convite seria uma demonstração de respeito da monarca à duquesa de Sussex, que, além de estar grávida, é a única família de Doria no Reino Unido.

Em 2017, a rainha já tinha quebrado o protocolo ao convidar Meghan Markle para passar a data junto com o então noivo, príncipe Harry. A família real costuma celebrar o Natal no palácio de Norfolk, no Reino Unido, e até noivos e noivas não fazem parte da lista de convidados, apenas quem é casado com um membro da realeza pode participar.

Ainda de acordo com o site, a família de Kate Middleton — casada há 7 anos com o príncipe William, e mãe de seus três filhos, George, Charlotte e Louis — nunca recebeu a mesma cortesia da rainha. A duquesa de Cambridge também não foi convidada para a festa quando estava noiva de William.