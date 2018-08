Fora do ar, ‘Deus Salve o Rei’ é reclassificada para maiores de 14 anos

Depois de quase vinte dias da exibição de seu último episódio na TV, a novela Deus Salve o Rei recebeu uma nova classificação indicativa, para maiores de 14 anos — inicialmente, o folhetim tinha sido autoclassificado como para maiores de 10 anos, dois meses depois foi alterado para 12 à pedido do Ministério da Justiça.

Em um despachado divulgado, na quarta-feira, no Diário Oficial da União, o Ministério declarou que a mudança foi definida por causa de cenas com ato violento, morte intencional, presença de sangue, lesão corporal, insinuação sexual e linguagem de conteúdo sexual na trama. De acordo com o novo despacho, A TV Globo foi notificada mais de uma vez sobre a incompatibilidade do conteúdo exibido com a faixa etária pretendida.

A nova classificação deverá ser utilizada em casos de reexibição na emissora, como no horário do Vale a Pena Ver de Novo. Entre as cenas que foram destacadas pelo Ministério, que justificam a mudança, estão pena de morte, mutilação, exposição de cadáver e presença de sangue.

Procurada por VEJA, a Globo não se manifestou sobre a decisão.