Fora da TV, Du Moscovis investe em cinema: ‘Sou autônomo, busco projetos’

Eduardo Moscovis vive uma rotina agitada dentro do cinema nacional. Depois de gravar o filme Veneza, dirigido pro Miguel Falabella, ele participa da divulgação do suspense Berenice Procura, protagonizado por Cláudia Abreu. Mesmo assim, o ator não esconde a busca por novos trabalhos: “Eu sou autônomo, né? Tenho que ter projetos. Agora está uma loucura, ano passado caíram três filmes que eu iria fazer. É um desespero”, desabafou o ator em entrevista a VEJA.

Moscovis afirma que preferiu ficar um tempo fora da televisão, depois de interpretar o protagonista Rafael, em Alma Gêmea (2006). “Fiquei sem fazer novela por quase dez anos. Estava em um momento em que precisava abrir outras frentes, porque tinha emendado com Senhora do Destino. Tive um mês de intervalo e ainda estava fazendo teatro na época. Eu dei uma exaurida”, explica. “Agora, tenho vontade de fazer qualquer coisa. Depende do personagem. Nada impede que eu faça uma novela daqui a pouco.”

Em Berenice Procura, Eduardo dá vida ao repórter policial Domingos, que mantém um casamento desgastado, cheio de brigas violentas, com a protagonista vivida por Cláudia Abreu. “Foi um trabalho mais exigente, porque, se eu for interpretar um personagem próximo a mim, vou fazer menos esforço”, explica o ator, ao falar do homem, que ainda exclama expressões homofóbicas e machistas ao longo de todo o filme. “Já teve personagem que eu não aceitei fazer, porque não me vi emocionalmente bem para poder tocar naquela ferida. Eu gosto de desafios, mas já tive momentos em que não estava bem e não estava a fim de viver aquilo.”

Depois de participar da novela A regra do Jogo (entre 2015 e 2016), Moscovis ainda integrará o elenco da série O Doutrinador, baseado no herói dos quadrinhos brasileiros de mesmo nome, que será exibida no canal Space. Berenice Procura já está em cartaz nos cinemas nacionais. Confira o trailer: