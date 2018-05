Fora da Globo, Carla Vilhena comemora convite para júri do Miss Brasil

Quatro meses depois de anunciar sua saída da Globo, Carla Vilhena está passeando por outros canais. Tem dado entrevistas e, nesta sexta-feira, comemorou no Instagram o convite para ser jurada do Miss Brasil BE Emotion, que acontece neste sábado e será exibido na TV pela Band. “Não falei que tinha novidades? Fui convidada para ajudar a eleger a mais bonita do Brasil. Quanta honra!”, escreveu na rede social.

Nos últimos dias, a jornalista apareceu no Programa Amaury Jr., também na Band, e gravou participação do The Noite, do SBT, que vai ao ar na quarta-feira que vem.

Carla anunciou sua saída da Globo em janeiro, depois de vinte anos como contratada pela emissora carioca. Na época, afirmou que estava deixando a casa para se dedicar a seu site. “Meu projeto pessoal precisa ampliar fronteiras e, enquanto for vinculada ao jornalismo, estarei impossibilitada de fazer isso”, escreveu.