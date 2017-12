Fogo de Chão tem a melhor carne de Belo Horizonte

Camisa azul, bombachas e botas pretas. O inconfundível figurino dos garçons da rede de churrascarias é adotado até mesmo pelo host, postado na entrada da casa. Surgida no Rio Grande do Sul, a cadeia chegou a Belo Horizonte há mais de uma década e dispõe hoje de nove unidades no país, além de 38 nos Estados Unidos, duas no México, uma em Porto Rico e outra no Oriente Médio. O rodízio, a R$ 125,00 por pessoa, contempla dezoito cortes, em geral provenientes de rebanhos uruguaios. Os hits são o bife ancho, o carré de cordeiro e a costela premium, extraída entre a segunda e a quinta vértebra do boi. Disposto no meio do salão, um bufê no qual é possível servir-se à vontade acomoda cerca de quarenta variedades de saladas, queijos, frios e acompanhamentos, como arroz negro com gorgonzola e legumes e batata-doce defumada com páprica. Quem opta só pelo bufê paga R$ 49,90. Outra opção é servir-se dele e escolher uma peça de uns 300 gramas de carne, entre fraldinha, filé-mignon, alcatra e o suculento e macio shoulder steak, tirado da parte dianteira do animal (R$ 85,00). Da lista de vinhos, acomodados numa chamativa adega envidraçada, sobressai o rótulo próprio, produzido em Mendoza, na Argentina, com uvas malbec, que custa R$ 128,00. Rua Sergipe, 1208, Savassi, ☎ 3227-2730 (280 lugares). 12h/16h e 18h/0h (sáb. sem intervalo até 0h; dom. até 22h30). Aberto em 2006. $$$$

2º lugar: La Victoria

A apuração estética na decoração, com amplo salão repleto de móveis rústicos, também aparece na qualidade do menu. Feitas na parrilla, as carnes chegam principalmente da Argentina e do Uruguai. A peça de 350 gramas do t-bone é acompanhada de risoto de cogumelos e sai a R$ 96,00. Outra opção, as costeletas de cordeiro (R$ 98,00, seis unidades) podem ser incrementadas com batatas laminadas e gratinadas com creme de leite, queijo e tomilho (R$ 26,00). Na carta de vinhos figura o uruguaio Don Próspero 2015, corte das uvas tannat e malbec (R$ 131,00). Rua Hudson, 675, Jardim Canadá, Nova Lima, ☎ 3581-3200 (200 lugares). 19h/0h (sáb. 12h/1h; dom. e feriados 12h/18h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2002. $$$$

3º lugar: Osso — Mind the Bones

Cercado por um alpendre decorado com vidros coloridos, o restaurante, situado numa esquina, é um daqueles endereços irresistíveis em dias de calor. As mesas se espalham pelo arejado salão, pela varanda e também pela larga calçada em frente, sombreada por ombrelones. É pena que a grande estrela da casa, a parrilla, só possa ser vista por aqueles que se dirigem ao banheiro. Nela são preparados cortes nobres, como o bife de chorizo de gado wagyu (R$ 129,00) e o assado de tira de boi da raça angus (R$ 58,00). De acompanhamento há purê de batata trufado (R$ 28,00) e capelete de queijo, manjericão e pomodoro rústico (R$ 28,00), entre outras pedidas. O cardápio lista ainda pratos principais como os camarões na brasa ladeados por tortellini recheados com carne de porco e maçã (R$ 89,00), a canelinha de leitão servida sobre risoto de funghi e caramelo de molho rôti (R$ 48,00) e a costeleta de tambaqui na brasa escoltada por vinagrete de feijão-fradinho e queijo de coalho tostado (R$ 49,00). Para distrair a fome, boas escolhas são o croquete de costela com mostarda escura (R$ 32,00, com dez unidades) e a coxinha de camarão e emulsão de queijo da Serra da Canastra (R$ 36,00, com oito unidades). Esses últimos, aliás, fazem ótima companhia para o chope da Heineken (R$ 9,50, 300 mililitros) ou para o Verano, da Wäls (R$ 11,00, 300 mililitros). Quem prefere vinho encontra ali oitenta opções. Levinho, o branco português Colheita Selecionada da Quinta de Linhares custa R$ 114,00. Para fechar, tem churros de paçoca com doce de leite (R$ 22,00). Rua São Paulo, 1984, Lourdes, ☎ 3292-8235 (150 lugares). 11h45/0h30 (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$