Flávio Migliaccio: 5 trabalhos do ator que marcaram época

Dono de uma prolífica carreira, o ator Flávio Migliaccio, de 85 anos, marcou a história da teledramaturgia brasileira, em que passeou com desenvoltura pelo humor e drama, em séries como Shazan, Xerife e Cia e novelas como Caminho das Índias. Multifacetado, ainda se arriscou como diretor na comédia Os Trapalhões na Terra dos Monstros, de 1989, visto por 3,2 milhões de espectadores. O ator se notabilizou por interpretar papéis de personagens estrangeiros, como Seu Chalita, um ranzinza imigrante dono de uma loja de comida árabe em Copacabana, na série Tapas & Beijos. Uma de suas últimas atuações foi na novela Órfãos da Terra, de 2019, em que deu vida ao simpático palestino Mamede Aud.

A seguir, relembre cinco trabalhos marcantes do ator:

Shazan, Xerife e Cia. (de 1972 a 1974)

Uma das séries de TV de maior sucesso dos anos 1970 na TV Globo, Shazan, Xerife e Cia. mostrava as aventuras de Shazan (Paulo José) e Xerife (Flávio Migliaccio), dois atrapalhados mecânicos que aprontavam várias a bordo de sua “camicleta”, um caminhão misturado com bicicleta. A dupla surgiu na novela O Primeiro Amor, de 1972, de Walther Negrão, e agradou tanto o público que ganhou uma série própria.

Os Trapalhões na Terra dos Monstros (1989)

Um dos mais icônicos filmes dos Trapalhões foi dirigido por Migliaccio. Os Trapalhões na Terra dos Monstros reuniu em um mesmo filme os principais artistas do fim dos anos 1980, como Gugu Liberato, Angélica, o grupo Dominó, o cantor Conrado, além dos quatro humoristas, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. No surreal enredo, a trupe cai em um buraco dentro da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e encontra os grunks, umas bizarras criaturinhas gordinhas. O filme foi uma das maiores bilheterias daquele ano, levando 3,2 milhões de espectadores aos cinemas.

Caminho das Índias (2009)

Flávio Migliaccio se notabilizou por interpretar papeis de personagens estrangeiros. Em Caminho das Índias, ele deu vida ao Tio Karan, um dos muitos integrantes da família de indianos formada por Laksmi (Laura Cardoso), Anusha (Karina Ferrari), Chanti (Carolina Oliveira) e Raj (Rodrigo Lombardi).

Tapas & Beijos (de 2011 a 2015)

Com Fernanda Torres e Andréa Beltrão, a série Tapas & Beijos fazia graça com a história de duas mulheres que trabalhavam em uma loja de aluguel de vestidos de noivas e nunca se davam bem no amor. No elenco de apoio, outros atores ajudavam a povoar a história, ambientada em Copacabana, como Vladimir Brichta, Fernanda Freitas, Otávio Müller, Natália Lage, Evandro Mesquita e Flávio Assunção. Migliaccio interpretava Seu Chalita, um mal-humorado dono de uma lanchonete árabe que, com um indefectível sotaque árabe, dava dicas (e esfirras) para os personagens.

Órfãos da Terra (2019)

Em sua última novela, que abordava a situação de refugiados no Brasil, Migliaccio interpretou Mamede Al Aud, um imigrante palestino ranzinza que mantinha uma cômica rivalidade com seu vizinho judeu Bóris (Osmar Prado). Para piorar, seu neto se apaixonou por Sara, neta de Bóris e, para evitar o romance, ele trouxe de volta de sua terra natal a jovem Latifa, para rivalizar com a jovem filha do seu inimigo.