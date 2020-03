Fica em casa: dicas de filmes, séries e músicas para o fim de semana

Com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para que evite-se sair de casa, boa parte da população teve a rotina modificada pelo coronavírus. De fato, o isolamento social é a arma mais eficaz contra o aumento do contágio da doença. Para ajudar você, leitor, a engrossar o movimento “Fica em Casa”, VEJA compilou dicas de entretenimento, que vão da tradicional televisão ao mundo da arte. Confira a seguir o que assistir, ouvir e ler durante a quarentena.

Para começar…

Canais e streamings abertos

Em um esforço para tornar o tempo em casa menos penoso, diversas operadoras de TV paga liberaram o sinal e plataformas de streaming estão disponibilizando conteúdos gratuitos a não-assinantes, caso do Globoplay e do Prime Video, da Amazon. Confira aqui quais operadoras aderiram à iniciativa

Dica de filme: Os Aeronautas

(Disponível na Amazon Prime Video) Com Felicity Jones e Eddie Redmayne, o longa da Amazon Studios conta a história de James Glaisher, um meteorologista e aeronauta inglês que queria provar a possibilidade de prever o tempo e suas mudanças climáticas. O cientista desacreditado pela própria comunidade encontra ajuda em Amelia Wren, que aceita levá-lo de balão a alturas que o ser humano jamais foi. A trama emocionante e de tirar o fôlego é inspirada numa história real.

Outras opções de filmes:

Precisa de diversão? 5 filmes para rir na Netflix

Quer distrair os pequenos? 7 filmes para ver com as crianças

Prefere um filme clássico? Hitchcock a Fellini, onde assistir filmes antigos no streaming

Dica de série : Boneca Russa



(Disponível na Netflix) Na comédia trágica, Nadia (Natasha Lyonne), logo no primeiro episódio, sai de sua festa de aniversário, sofre um acidente e morre. Porém, acorda de volta na mesma festa. Ao longo de oito capítulos, ela vai morrer e ressuscitar muitas vezes, enquanto revê sua existência, fazendo o espectador rir e chorar.

Dica de documentário: Grandes Momentos da Segunda Guerra

Também na Netflix, a série documental explora o conflito com imagens restauradas e coloridas de arquivos recuperados dos exércitos do Eixo e dos Aliados. Para quem gosta de história é um prato cheio.

Quer outras dicas de séries?

3 séries em que ninguém diz a verdade

5 séries viciantes na Netflix

5 séries instigantes no Globoplay

Cansou da TV?

No Google Arts é possível realizar tours virtuais em pontos turísticos e museus, da Torre Eiffel e Estátua da Liberdade até as ruínas de Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Aos amantes da pintura, o catálogo inclui obras de Vincent van Gogh, Giorgio Vasari, Tarsila do Amaral e Frida Khalo – o site ainda oferece ao leitor uma linha do tempo que permite explorar períodos específicos da história da arte.

Mas se a literatura é o que faz os seus olhos brilharem, o mercado editorial também está se esforçando para deixar o tempo em casa mais suportável. Editoras como Sextante, Companhia das Letras e Leya disponibilizaram e-books gratuitos de alguns de seus títulos. Leia mais sobre aqui.

Música

VEJA também fez duas playlists musicais para apaziguar a quarentena: uma com composições felizes, para suportar dias difíceis, e outra para quem não tem vergonha de dançar em casa, sozinho ou acompanhado.