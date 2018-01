Finalmente: Marvel se movimenta para filme solo de Viúva Negra

Desde 2010, quando a personagem Viúva Negra apareceu em Homem de Ferro 2, existem rumores – ou o árduo desejo de fãs — de um possível filme solo com a espiã russa vivida por Scarlett Johansson. Agora, a Marvel finalmente se movimenta para tirar do papel a produção. Segundo o site da revista Variety, uma roteirista foi contratado.

Jac Schaeffer é a roteirista e diretora da comédia Timer: Contagem Regressiva Para o Amor (2009) e do curta Olaf em uma Nova Aventura Congelante de Frozen (2017). Em 2018, ela lança Nasty Women, remake feminino de Os Safados, de 1988, com Steve Martin e Michael Caine, agora com Anne Hathaway e Rebel Wilson no elenco.

A decisão da Marvel chega atrasada, após o sucesso de Mulher-Maravilha e outros filmes de ação protagonizados por mulheres, como Atômica, com Charlize Theron, e a nova trilogia de Star Wars, que deu destaque à Daisy Ridley.

O primeiro longa da Marvel protagonizado por uma heroína será Capitã Marvel, marcado para março de 2019, com Brie Larson no papel principal.