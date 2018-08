Final de ‘Game of Thrones’ será ‘de partir o coração’, diz atriz

Os fãs podem esperar um final satisfatório e intenso para Game of Thrones, no ano que vem. Ao menos é isso o que diz a atriz Nathalie Emmanuel, intérprete da personagem Missandei, amiga e confidente de Daenerys (Emilia Clarke). “Podemos esperar um grande dinamismo”, disse, em entrevista ao jornal indiano Hindustan Times. “Nas últimas temporadas, vimos o ritmo crescer com as apostar ficando cada vez mais altas. Há muitas histórias que precisam ser encerradas. Nós precisamos terminá-las, então a série deve continuar nesse ritmo.”

“Há muitos personagens que não tiveram um final. Então essa temporada vai ser muito satisfatória para as pessoas. Vai ser muito emocionante e de partir o coração”, continuou. “Vai ter tudo o que você espera de Game of Thrones, mas como é a última temporada, as emoções vão ser muito mais intensas.”

A atriz confirmou que as gravações da última temporada, que vai ao ar em 2019 na HBO, com seis episódios, já terminaram. “Demoramos mais para filmar essa temporada do que as anteriores”, disse. “Acho que as pessoas vão ficar estupefatas com o último episódio.”