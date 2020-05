Filmes de festivais de cinema serão exibidos a partir de sexta no YouTube

Enquanto quarentenas e medidas de isolamento social afrouxam aos poucos ao redor do mundo, o setor do audiovisual continua no mesmo marasmo do início da pandemia do novo coronavírus. Salvo uma exceção: o We Are One: A Global Film Festival. O “festival dos festivais”, que reúne Cannes, Berlim, Veneza e outros 18 grandes do cinema em um esquema de transmissão online, terá início na próxima sexta-feira, 29, e contará com uma programação de mais de 100 produções. Tudo de graça, para qualquer espectador do mundo.

De acordo com Jane Rosenthal, organizadora do festival, o projeto vai além de ser uma forma de driblar os cancelamentos de estreias mundiais. Transmitido diretamente do YouTube, o We Are One pode ser uma forma de encurtar distâncias entre espectadores de diferentes países e permitir uma popularização do que antes era restrito a profissionais da imprensa e da indústria cinematográfica.

A vontade de alcançar aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ir a um festival de cinema se inspira em uma iniciativa que a companhia nova-iorquina de Robert De Niro responsável pelo Festival de Tribeca e parceira do YouTube na empreitada, Tribeca Enterprises, organizou após os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center. Na época, o Festival de Tribeca surgiu como uma forma de revigorar Manhattan – e a organizadora Jane pensou em fazer o mesmo numa plataforma virtual – e em escala global.

“Estamos em uma situação semelhante, ainda que o coronavírus seja mais difícil que o 11 de setembro, por não podermos nos reunir fisicamente. Então, comecei a pensar em como reunir o mundo em tempos de necessidade”, disse ela.

Ao longo de dez dias, o We Are One apresentará de longas-metragens e documentários a shows de comédia e conteúdos musicais, em uma gama de produções procedente de 35 países. Na programação também está inclusa uma conversa com os diretores Bong Joon Ho, de Parasita, e Guillermo del Toro, de A Forma da Água.

Além de Estados Unidos, França, Alemanha e Itália, estão também entre os países com produções contempladas pelo festival México, República Checa, Índia e Bósnia. A organização do evento ressalta que ele não pretende ser visto como um substituto às mostras tradicionais – muitas já remarcadas –, mas como uma possibilidade de exibir o que for possível de cada uma delas a partir de uma programação única e paralela à que era esperada de cada festival.

We Are One estará disponível na página youtube.com/weareone.