Filme ‘Turma da Mônica’ ganha 1º teaser com atores mirins

“Você conhece, você já leu, mas nunca os viu assim”, diz o primeiro teaser do filme Turma da Mônica – Laços. Na prévia, o elenco mirim interage com falas já bem conhecidas dos leitores dos famosos quadrinhos de Mauricio de Sousa. A trama gira em torno de uma aventura do grupo em busca do cão Floquinho, enquanto Mônica e Cebolinha disputam o posto de líder da empreitada.

O elenco infantil é formado por Giulia Benite na pele da protagonista, Kevin Vechiatto como Cebolinha, Laura Rauseo interpreta Magali e Gabriel Moreira dá vida a Cascão. Completam a trupe os atores Monica Iozzi como Dona Luísa, Paulo Vilhena na pele de Cebola, pai de Cebolinha, e Ravel Cabral como Homem do Saco.

O longa dirigido por Daniel Rezende está sendo rodado no interior de Minas Gerais e São Paulo, e está previsto para estrear em 2019.