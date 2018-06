Filme reúne drama familiar francês com as lindas paisagens de Marselha

O novo filme de Robert Guédiguian, Uma Casa à Beira-Mar, reúne lindas paisagens da cidade de Marselha, na França. A história da trama, no entanto, reúne um drama familiar não tão pacífico. A história acompanha a reunião de três filhos nas propriedades do seu pai, Maurice, para acompanhar os últimos dias de vida do patriarca.

O drama esteve na seleção oficial do Festival de Veneza de 2017 e em competição do Festival de Toronto no mesmo ano. No Brasil, o longa tem previsão de estreia para o dia 12 de julho. Confira o trailer divulgado com exclusividade por VEJA: