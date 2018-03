Filme mostra Maria Madalena como mulher à frente de seu tempo

Rooney Mara, de filmes como Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres e Carol, volta ao cinema na pele de Maria Madalena, mulher salva por Jesus de um apedrejamento na Bíblia. O longa, que estreia no Brasil em 15 de março, preenche lacunas sobre a personalidade da personagem, sua história, e a amizade dela com Jesus.

“Vemos a vida de Jesus pelos olhos dela, pela experiência dela. Nunca houve uma história sobre Maria Madalena. É diferente de tudo que já vimos antes”, diz a atriz. O longa ainda conta com Joaquin Phoenix na pele de Jesus e Chiwetel Ejiofor como apóstolo Pedro.

Confira no vídeo abaixo entrevista com Rooney e o diretor do filme, Garth Davis.