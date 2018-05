Filme japonês sobre mulher transexual explora significado de família

O novo filme da diretora japonesa Naoko Ogigami, Entre-Laços, retrata a história de uma menina de 11 anos chamada Tomo (Rin Kakihara), que depois de ser abandonada pela mãe, passa a morar com o tio, Makio (Kenta Kiritami). Em cena divulgada com exclusividade por VEJA, Tomo conversa com a parceira de Makio, Kinko (Torna Ikuta), uma enfermeira transexual que ajuda a cuidar da garota.

Depois de ficar confusa ao descobrir que Kinko é trans, Tomo começa a descobrir o verdadeiro significado de família durante a convivência com o casal. A cena retrata o começo da aproximação entre as duas.

Entre-Laços foi o ganhador do Teddy Award, prêmio do júri no Festival de Berlim, e estreará no Brasil no dia 17 de maio, o Dia Internacional Contra a Homofobia. Confira a pílula: