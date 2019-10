Filme de ‘Breaking Bad’, ‘El Camino’ supera audiência do final da série

Esperado pelos fãs órfãos de Breaking Bad, o filme El Camino: A Breaking Bad Movie chegou à Netflix na sexta-feira, 11, e logo conquistou números pomposos de visualização. Segundo pesquisa da Nielsen, divulgada pela revista Variety, a produção foi vista nos Estados Unidos por 6,5 milhões de pessoas ao longo dos três primeiros dias no ar – e chegou ao longo da primeira semana a 8,2 milhões de usuários. A maior parte da audiência aconteceu logo no primeiro dia no ar, totalizando 2,6 milhões de espectadores em 24 horas.

Os dados superam o número de 5,9 milhões de espectadores que assistiram à final da série, em 2013, nos Estados Unidos.

O filme acompanha a via-crúcis de Jesse Pinkman, personagem de Aaron Paul, logo após a morte de Walter White (Bryan Cranston). Na ocasião, Pinkman escapa do cativeiro onde passou anos enjaulado por um cartel de drogas, escravizado para produzir a famosa metanfetamina idealizada por White. No meio de um tiroteio, ele foge em um Chevrolet El Camino. Com a polícia em seu encalço, ele deve se livrar do veículo para encontrar uma maneira de desaparecer.