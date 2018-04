Filme da música ‘Eduardo e Mônica’ escolhe protagonistas

Gabriel Leone e Alice Braga vão interpretar Eduardo e Mônica no filme inspirado na música do Legião Urbana. A produtora Gávea Filmes anunciou os protagonistas na tarde desta segunda-feira, 23. O restante do elenco ainda está em processo de seleção.

René Sampaio, que adaptou para o cinema também Faroeste Caboclo, dirigirá o longa, coprodução entre a Gávea Filmes e a Barry Filmes. O filme começa a ser rodado a partir de junho deste ano, e tem estreia prevista para meados de 2019. Sampaio, no momento, está no Texas repassando o roteiro do filme com Alice Braga, que grava a terceira temporada de Rainha do Sul, série da Netflix.

A música, escrita por Renato Russo, conta a história de amor entre um vestibulando de jornalismo e uma estudante de medicina.