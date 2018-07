Filme ‘Berenice Procura’ tem cena de cuspe sugerida por Du Moscovis

Eduardo Moscovis e Caio Manhente vivem uma relação conflituosa entre um pai e um filho no filme Berenice Procura. O ápice da briga entre os dois é o momento em que Moscovis pressiona o menino contra a parede e cospe em seu rosto (confira a cena no trailer abaixo).

Na trama, Moscovis vive um repórter policial preconceituoso que começa a acompanhar o desenrolar do assassinato de uma mulher transgênero (Valentina Sampaio). A descoberta de uma relação entre o filho, Thiago (Manhente), e a vítima passa a causar conflitos entre os dois.

Em conversa com VEJA, a equipe do longa revelou que a ideia do cuspe surgiu do próprio Moscovis, de improviso. “A cena já estava muito forte, mas o Du chegou no meu ouvido e falou: ‘Me deu vontade de cuspir na cara dele’. Ninguém sabia de nada. Isso motivou mais o Caio também”, contou o diretor do longa, Allan Fiterman. “Já havia uma agressão física na cena e aí ficou mais humilhante. A cena ficou tão forte que as pessoas tinham aversão e questionaram se deveria ficar no primeiro corte.”

Caio Manhete, ao contrário do que possa parecer, gostou do improviso de Moscovis. Ele o levou a outro nível de atuação, diz. “Eu já estava muito imerso na cena, mas essa surpresa me levou a outro lugar. Na hora, não me veio à cabeça: ‘Nossa, cara, ele cuspiu em mim’. Acho que essa humilhação era pior do que a agressão em si.”