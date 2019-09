Filho do cantor Benito Di Paula morre aos 36 anos

O cantor Benito Di Paula comunicou, neste domingo 15, o falecimento de seu filho André Vancellote Vellozo, de 36 anos. De acordo com as redes sociais do músico, Vellozzo morreu na sexta-feira, no Rio de Janeiro.

As causas da morte não foram divulgadas. No comunicado, Benito pediu privacidade à família.

Por conta do ocorrido, Benito remarcou show que seria realizado neste sábado (14/09) em Campo Grande (MS).

Com sucessos como “Retalhos de Cetim” e “Charlie Brown“, Benito Di Paula teve grande fama durante os anos 1970 e 1980. Segue com agenda de shows até hoje, aos 77 anos.