Filho de Luciano Huck e Angélica recebe alta da UTI após acidente

O filho do casal Luciano Huck e Angélica, Benicio, de 11 anos, recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo Neurológico (UTI) do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 24. Segundo boletim médico, o garoto mantém “quadro clínico e neurológico estável” e demonstrou “evolução satisfatória do trauma craniano”, sendo transferido, então, para um quarto comum.

Benicio Huck sofreu um acidente no último domingo 23 enquanto praticava wakeboard na baía de Ilha Grande, no estado do Rio, e foi levado ao hospital pela família. Em depoimento à Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis (DelAReis), o comandante da lancha afirmou que o menino “desequilibrou-se da prancha e chocou a cabeça na mesma”. Ele passou por uma neurocirurgia no mesmo dia.

Nas redes sociais, Luciano Huck agradeceu o carinho dos fãs. “Agradecemos as inúmeras manifestações de carinho e fé. Estamos todos bem, e o Beni se recuperando.”