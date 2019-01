Filho de James Gandolfini será Tony Soprano em filme derivado da série

O filme derivado de Família Soprano, The Many Saints of Newark, acaba de escalar a versão jovem de Tony Soprano: ela será interpretada pelo ator Michael Gandolfini, filho de James Gandolfini, que viveu o personagem na série original. As informações são do site Deadline.

“É uma grande honra continuar o legado do meu pai ao assumir o papel do jovem Tony Soprano”, declarou Michael, de 19 anos. “Estou empolgado em ter a oportunidade de trabalhar com David Chase [criador da série] e a equipe talentosa que ele reuniu para The Many Saints of Newark.”

O longa mostrará acontecimentos anteriores aos apresentados nas seis temporadas do seriado, acompanhando a juventude de Tony na cidade de Newark, durante os anos 1960, quando negros e italianos disputavam o domínio das ruas locais.

Ainda sem previsão de estreia, o filme também conta com Vera Farmiga (Bates Motel), Billy Magnussen (Caminhos da Floresta) e Jon Bernthal (O Lobo de Wall Street) no elenco.

Exibida entre 1999 e 2007, Família Soprano mostra o cotidiano da família de Tony Soprano (James Gandolfini), um pai de família que comanda a máfia de Nova Jersey enquanto lida com seus problemas pessoais e profissionais. A produção ganhou 21 Emmys e se consagrou como uma das maiores da história da HBO.