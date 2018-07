Os comentários de Galvão Bueno sobre o “pé-frio” Mick Jagger, durante a partida entre a França e a Bélgica, pela semifinal da Copa do Mundo da Rússia, nesta terça-feira, levaram Lucas Jagger e a mãe, a apresentadora Luciana Gimenez, a defender o cantor nas redes sociais.

“Ô, Galvão, azarado é você, que deu azar para o Brasil. Ridículo esse bullying com o pai do meu filho! Quem deu azar ao Brasil? Nós temos que parar de culpar os outros e tomar responsabilidades, não é?”, escreveu Luciana no Twitter. Já Lucas disse que “Casagrande é herói. Galvão, não”, nos comentários de uma foto publicada pelo narrador ao lado do comentarista e de Arnaldo César Coelho.

Ridículo esse bulling com o pai do meu filho!!! Quem deu azar ao Brasil? Nos temos q parar de culpar os oittoa e tomar responsabilidade nao e? — Luciana Gimenez (@LucianaGimenez) July 10, 2018

Em resposta ao comentário, foi o próprio filho de Galvão, Luca Bueno, que apareceu nos comentários: “Mick é herói, Lucas não. Chill out, bro (algo como ‘Relaxa, cara’ em português)”.

Posteriormente, o filho de Galvão ainda publicou uma mensagem marcando o usuário do filho de Jagger no Instagram Stories: “Brincadeira é brincadeira. Não precisa levar a sério. Espero que gostaram (sic) do jogo de hoje”.

Ainda durante a partida, o próprio Lucas e sua mãe haviam feito críticas a Galvão Bueno. Em determinado momento, Luciana chegou a chamá-lo de “cafona“. Luca, o filho de Galvão, é youtuber e chamou atenção este ano ao publicar um vídeo em que gasta 1 000 reais em figurinhas do álbum da Copa.