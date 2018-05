Filho de Arlindo Cruz comenta saúde do pai: ‘Alguns sinais de lucidez’

O filho de Arlindo Cruz, o Arlindinho, fez uma publicação em sua conta do Instagram nesta quinta-feira para comentar o estado de saúde do pai, que segue internado desde março do ano passado, quando sofreu um AVC. “Meu maior fã vive uma luta diária. Ele segue internado e dando alguns sinais de lucidez. Isso nos dá força e é como uma luz no fim do túnel pra toda a família, sigo lutando e fazendo tudo que me foi ensinado”, escreveu.

Em março deste ano, Arlindo Cruz foi transferido da Casa de Saúde São José para o Hospital Placi, em Botafogo, onde ele começou um tratamento focado na reabilitação motora. “Agora já pode ir pra nossa casa, pra assistirmos a Copa do Mundo juntos, com nosso café da manhã especial e nosso sarau, com eu te pedindo pra cantar aquele samba que fez pra mim. Volta meu nego, volta meu ídolo, volta meu pai”, complementou Arlindinho.

Um dos grandes nomes do samba, Arlindo Cruz participou do Fundo de Quintal e teve suas composições gravadas por intérpretes como Beth Carvalho, Maria Rita e Zeca Pagodinho. Em março de 2017, Cruz sofreu um acidente vascular cerebral em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Socorrido por Babi, sua mulher, ele foi levado para a Casa de Saúde São José, na zona sul da cidade, e segue internado desde então.