Filho de Arlindo Cruz ao pai: ‘Volta que ainda tenho muito o que aprender’

Arlindinho, o filho de Arlindo Cruz, publicou uma nova homenagem ao pai no Instagram. Com rostos colados, frente a frente, o músico pediu melhoras a Cruz, que sofreu um AVC em 2017 e ficou internado no hospital por quinze meses. Após receber alta, ele se recupera em casa e tenta resgatar movimentos básicos do corpo, além da fala.

“Enquanto Deus me der forças, eu vou lutar pelo teu nome, pela tua família, pelo teus princípios, pois o pouco que eu sei, você me ensinou. Volta que ainda tenho muito o que aprender”, declarou Arlindinho na legenda da imagem.

Em julho, o filho de Arlindo Cruz revelou no programa Encontro com Fátima Bernardes que o pai estava apresentando melhoras depois de deixar o hospital. “Além de voltar pra casa ele está voltando a ser feliz, a ter os prazeres da vida. Ontem, nós fizemos um ensaio pra ele, que se emocionou, segurou o banjo, chorou, riu… Isso mostra que a fé, realmente, move montanhas”, afirmou.