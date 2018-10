Filha publica foto de João Gilberto e Miúcha

Bebel Gilberto, filha de João Gilberto com Miúcha, publicou nesta quarta-feira uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece junto com os pais. “Family mode, Mom & Dad” (Modo família, mãe e pai), escreveu na legenda. Nos stories, ferramenta da rede social com publicações que desaparecem depois de 24 horas, Bebel postou vídeos mostrando a paisagem do Rio de Janeiro, enquanto cantava, junto com a mãe, Samba do Avião, composição de Tom Jobim.

Recluso, João Gilberto, 87 anos, se viu no centro de uma disputa familiar no último ano. Em 2017, Bebel entrou com pedido para interditar o pai e obter a tutela de seus contratos e movimentações financeiras, justificando que ele vivia em precárias condições físicas e que, endividado, não conseguia honrar seus compromissos. Em maio, o cantor e compositor, um dos maiores nomes da música brasileira, precisou deixar o apartamento onde morava, no Leblon, no Rio, já que corria o risco de ser despejado do imóvel por causa de pagamentos atrasados.

Ao jornal O Estado de S.Paulo, a advogada de Bebel, Simone Kamenetz, afirmou nessa época que João Gilberto estava em situação de fragilidade física e mental, agravada pela condição de miserabilidade financeira. De acordo com a reportagem, o músico não tinha recursos sequer para arcar com um plano de saúde. Com uma hérnia não tratada, ele ainda se recusava a se submeter a exames. Por causa das dores, o cantor precisou cancelar a turnê que faria em 2011.