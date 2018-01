Filha posta foto com Gérson Brenner

O ator Gerson Brenner apareceu neste sábado em uma foto postada pela filha Anna Hass, no Facebook. “Minha forma de amor mais linda”, escreveu a jovem, que estuda para seguir os passos do pai na dramaturgia. Brenner, de 58 anos, está afastado da TV desde 1998, quando sofreu um assalto e levou um tiro na cabeça, que o deixou em uma cadeira de rodas.

Anna Hass é a filha mais velha do ator, do casamento com a ex-modelo Ana Cristina Hass. A foto postada com o pai recebeu muitos elogios e mensagens de carinho dos fãs de Brenner, que era galã da Globo e fez novelas como Rainha da Sucata, Perigosas Peruas e Corpo Dourado, que gravava quando foi baleado. Atualmente, Gerson Brenner é casado com Marta Mendonça, a psicóloga que sempre o acompanhou no processo de reabilitação.