Filha Jackie Chan está morando na rua pela homofobia do pai

A filha de Jackie Chan saiu da casa do pai e está morando na rua, porque o ator não aceita sua orientação sexual. Etta Ng, de 18 anos, divulgou um vídeo na internet contando que há um mês dorme embaixo da ponte e ao relento com a namorada, Andi Autumn, 12 anos mais velha que ela.

“Nós estamos na rua por causa da homofobia dos meus pais. Dormimos debaixo de uma ponte e outras coisas”, disse a menina. “Pedimos apoio a amigos e familiares, mas todos mandam a gente procurar ajuda em abrigos, que provavelmente vão nos separar.”

Etta assumiu sua homossexualidade em outubro 2017, no chamado “Coming Out Day” (Dia de sair do armário, em tradução livre) nos Estados Unidos. Desde então, ela afirma que tem passado por muitas dificuldades: “Nós não sabemos o que fazer neste momento, por isso estamos gravando esse vídeo. Compartilhe para mostrar duas pessoas que se amam de verdade e têm sofrido porque querem separá-las”.

O relacionamento de Etta e Jackie Chan nunca foi dos melhores. Em 2015, ela chegou a dar uma entrevista à revista inglesa The Express alegando que não tem sentimento nenhum pelo pai. “Ele (Chan) é meu pai biológico, mas não está na minha vida.”

Confira abaixo o vídeo na íntegra, em inglês.