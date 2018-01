Filha de Woody Allen falará sobre acusações contra o pai na TV

Dylan Farrow levará para a televisão as acusações de abuso sexual contra o pai, Woody Allen. Em 2014, a jovem — filha biológica de Mia Farrow e adotada pelo diretor — escreveu uma carta aberta ao The New York Times alegando ter sido estuprada por Allen na infância.

Em entrevista ao programa CBS This Morning, que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 18, Dylan reiterou as acusações de abuso a Woody Allen. Esta será a primeira aparição da moça na televisão. Anteriormente, ela publicou um artigo no jornal Los Angeles Times dizendo que o pai estava sendo “poupado” pela “revolução” que desmascarou Harvey Weinstein.

“Eu estou falando a verdade, e as pessoas precisam dar importância ao que diz uma vítima”, declarou Dylan em trecho da entrevista divulgado pelo Twitter da emissora.

Dylan é irmã de Ronan Farrow, repórter do The New York Times responsável por divulgar os casos de assédio sexual envolvendo o produtor Harvey Weinstein.

Recentemente, diversos atores que trabalharam com Woody Allen doaram seus cachês para a iniciativa Time’s Up, que busca combater o assédio sexual em Hollywood. Entre eles, estão os atores Timothée Chalamet e Rebecca Hall, de Vicky Cristina Barcelona.